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أعلنت وزارة الاتصالات اليمنية الأربعاء، تدشين المزود الحكومي الوحيد لتقنية الجيل الرابع "عدن نت" بمحافظة ابين، بعد نحو شهر من تدشينها في حضرموت، ضمن خطة التوسعية للخدمة تشمل جميع المحافظات المحررة.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وزير نجيب العوج اطلع خلال اتصال مرئي من مدير عام فرع موسسة الاتصالات السلكية بالمحافظة محمد رويس، على سير العمل بمشروع عدن نت والصعاب التي تواجههم وسعات التغطية بالمديريات بما يحقق الجودة المطلوبة من الخدمة.
وأكد "العوج" حرصه بالمتابعة المستمرة لخطوات استكمال تنفيذ المشروع التوسعة بعد الانتهاء من أعمال تركيب الابراج واختبار تشغيل المشروع في محافظة أبين وبقية المحافظات.
وأضاف أنه يتوقع إطلاق خدمات الجيل الرابع خلال الاسابيع القادمة.