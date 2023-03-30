الحكومة تعتمد مطار المخا أحد المطارات المُقرة لهبوط طيران الأمم المتحدة

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وافقت الحكومة اليمنية على طلب أممي باعتبار مطار المخا أحد المطارات المُقرة لهبوط طيران الأمم المتحدة.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء، د.معين عبدالملك، وزارة النقل بـ"منح التصاريح اللازمة للسماح بتسيير رحلات طيران الأمم المتحدة إلى مطار المخا"، بناء على "طلب الأمم المتحدة"
من جانبه، وجّه وزير النقل عبدالسلام حُميد، الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بتنفيذ التوجيهات واستكمال إجراءات التنفيذ حسب ما ذكرت وكالة 2 ديسمبر.
إلى ذلك، قال مدير مطار المخا، خالد عبداللطيف، إن المطار يستعد لاستقبال رحلة أممية خلال اليومين القادمين.
وأوضح أن المطار تلقى دعمًا جديدًا من الإمارات العربية المتحدة، متمثلًا بسيارتي مطافي تضاف إلى التجهيزات الخاصة استعدادًا للافتتاح النهائي بعد توسعته وبناء برج المراقبة وصالة الاستقبال.