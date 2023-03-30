ابتعاث 42 دارسا من منتسبي الشرطة لتأهيل والدراسات العليا في كليات وأكاديميات عربية وإسلامية

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ابتعثت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والتأهيل 42 من منتسبي الوزارة لتأهيل والدراسات العليا في كليات وأكاديميات الشرطة بعدد من الدول العربية والإسلامية، 15منهم للتأهيل فيما بعد الثانوية بكليات الشرطة في السودان و3 في قطر و4 في المملكة العربية السعودية و20 آخرين لتحضير الدراسات العليا في برامج الماجستير في المجالات الأمنية والشرطية في أكاديمية الشرطة بتركيا.
وكانت الإدارة العامة للتدريب والتأهيل بالتنسيق والتعاون مع مراكز ومدارس التدريب التابعة للوزارة قد عقدت خلال العام الماضي2022م 17دورة تدريبية استهدفت 3845 ضابطا وفردا من أفراد الشرطة، خصصت دورتين منها لتأهيل القيادات الوسطى من ضباط الداخلية بعدد 113ضابطا، فيما عقدة ثلاث دورات لأفراد القوات الخاصة
وشرطة الدوريات وحماية الطرقات وحماية المنشآت، وخصصت بقية الدوريات لتأهيل المستجدين في قوات الطوارئ بمشاركة ما يزيد عن 3128 فردا نفذت في عدد من مراكز التدريب والتأهيل بعدد من المحافظات المحررة.
وأشارت الإدارة العامة للتدريب بأن مجمل الدورات المنفذة خلال العام المنصرم تركزت حول تعزيز وتطوير وصقل مهارات وقدرات وإمكانات المشاركين من منتسبي الوزارة من الضباط والأفراد، وحملت في طياتها الكثير من البرامج التوعوية والمعلومات والمعارف التي تسهم في رفع
مستوى الأداء وجودة الخدمات الأمنية والشرطية الهادف إلى شحذ الهمم وسرعة الإنجاز والتعاطي مع مهام وواجبات المشاركين في
الدورات، منوهة إلى النتائج الإيجابية التي عكستها تلك الدورات على مستوى أداء وسرعة تنفيذ ودقة العمل الأمني.