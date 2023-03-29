عاجل: رئيس الإمارات محمد بن زايد يعين شقيقه نائبا له ونجله وليا للعهد توجيه من الرئيس العليمي يخص المحتجزين المقرر الإفراج عنهم في صفقة التبادل قرار رسمي بإستئناف إصدار تأشيرات العمرة لليمنيين بيان لطيران اليمنية يكشف فساد جماعة الحوثي وما تعرضت له الشركة مصر تعلن عن خطوة جديدة في مفاعل الضبعة النووي إيلون ماسك يعلن تحديثا جديدا في تويتر 5 علامات تحدد شخصيتك.. أنت تعاني من الغضب المفرط جفاف وفيضان معا.. دولة عربية تكوى في ويلات تطرف المناخ العالم يحبس أنفاسه.. ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة في أرقام مرعبه ومخيفة الحامل في رمضان.. متى وكيف يمكنها الصوم بأمان
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة والإمارة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد.
وجاء في نص القرار: "أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".
ايضا ووفق وكالة أنباء الإمارات، عين رئيس الدولة بصفته حاكم إمارة أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد بإمارة أبو ظبي.
كما أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي؛ مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي، كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي.