عاجل: رئيس الإمارات محمد بن زايد يعين شقيقه نائبا له ونجله وليا للعهد

الأربعاء 29 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين منصور بن زايد نائبا لرئيس الدولة والإمارة إلى جانب الشيخ محمد بن راشد.

وجاء في نص القرار: "أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قرارا بتعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائبا لرئيس الدولة، إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".

ايضا ووفق وكالة أنباء الإمارات، عين رئيس الدولة بصفته حاكم إمارة أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد وليا للعهد بإمارة أبو ظبي.

كما أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي؛ مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي، كما أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسومًا أميريًّا بتعيين الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبًا لحاكم أبوظبي.