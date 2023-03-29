قرار رسمي بإستئناف إصدار تأشيرات العمرة لليمنيين

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اعلنت وزارة الاوقاف اليمنية قطاع الحج والعمرة، اعادة فتح اصدار التأشيرات للمعتمرين من داخل اليمن وخارجها، بعد ايام من ايقاف هذا الاجراء بسبب الازدحام الشديد الذي شهده منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.
ووفق مذكرة رسمية اطلع عليها -محرر مأرب برس- قضت التوجيهات ان لا تكون الوكالات عليها مخالفات للضوابط وان تكون ملتزمة برفع البيانات المطلوبة بما فيها جدول التفويج برا للتأشيرات وان يكون عدد المعتمرين التابعين للوكالة الواحدة الحاصلين على التأشيرات قد سافر منهم الى الاراضي المقدسة ما لا يقل عن 85% وعدم تجاوز تأشيرات المعتمرين التابعين للمنشأة 3000 تأشيرة حتى تاريخه (28 مارس).
في سياق متصل أعلن مدير عام منفذ الوديعة البري مطلق الصيعري، اليوم الاربعاء، انتهاء الازدحام في المنفذ جراء تزايد الحركة من المسافرين من اليمن وإلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.
وقال مطلق الصيعري مدير عام منفذ الوديعة البري، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "حالة الازدحام التي شهدها المنفذ خلال الايام الماضية انتهت بحمد الله، وذلك بجهود كبيرة من كافة القطاعات وعلى رأسهم وزارة النقل، ووزارة الأوقاف والإرشاد، ووزارة الخارجية وكذلك السلطة المحلية".
ودعا الصيعري وزارة الأوقاف والإرشاد الى "الاستمرار بالعمل في الخطة التي وضعت مع هيئة شؤون النقل البري للحد من عملية الازدحام"، معربا عن شكره لقيادة الدولة لبذلهم الجهود وانهاء معاناة اليمنيين في المنفذ.
وقبل اسبوع أوقف قطاع الحج والعمرة بالعاصمة المؤقتة عدن، إصدار التأشيرات لتفادي الازدحام في منفذ الوديعة البري الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وشهدت الأسابيع الماضية ازدحاما وتكدساً للمواطنين في منفذ الوديعة، وذلك جراء الأعداد الكبيرة من المسافرين لأداء العمرة والعائدين من الاغتراب الى الوطن، حيث يعتبر هذا المنفذ البري الوحيد المفتوح حاليا بين اليمن والمملكة.