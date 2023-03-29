مصر تعلن عن خطوة جديدة في مفاعل الضبعة النووي

الأربعاء 29 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، اليوم الأربعاء، على منح إذن إنشاء الوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية.

وبموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011 وما تضمنته المادة 13 من إجراءات مراحل ترخيص المنشآت النووية، وتعديلات القانون الصادرة بالقرار رقم 211 لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية، اتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر اقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق اعلى المعايير الدولية، وذلك على النحو التالي:

- عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى والثانية، عند إعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة.