آخر الاخبار

مصر تعلن عن خطوة جديدة في مفاعل الضبعة النووي إيلون ماسك يعلن تحديثا جديدا في تويتر 5 علامات تحدد شخصيتك.. أنت تعاني من الغضب المفرط جفاف وفيضان معا.. دولة عربية تكوى في ويلات تطرف المناخ العالم يحبس أنفاسه.. ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة في أرقام مرعبه ومخيفة الحامل في رمضان.. متى وكيف يمكنها الصوم بأمان السعودية تنضم إلى منظمة شنغهاي.. متى تأسست وما أهدافها ؟ القنبلة الذكية تدخل حرب أوكرانيا.. تطور جديد يقلق روسيا وقفة احتجاجية للكادر الطبي والفني المدعوم من منظمة الهجرة الدولية IOM في مأرب أردوغان يعلن عن موعد أول خطوة نووية مشتركة مع روسيا

إيلون ماسك يعلن تحديثا جديدا في تويتر

الأربعاء 29 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 253

 

 أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الثلاثاء، أن موقع التدوين المصغر "تويتر"، الذي استحوذ عليه العام الماضي سيشهد تحديثا جديدا يشمل كل المستخدمين.

وقال إيلون ماسك في تغريدة على "تويتر" إن قائمة "لأجلك" أو (For You) التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يوصي بها الموقع ستشمل قريبا الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فقط.

وكان "تويتر" قد أطلق هذه الخدمة في يناير الماضي، ضمن سلسلة التغييرات التي أجراها ماسك بعد الاستحواذ على الموقع لقاء 44 مليار دولار في أكتوبر من عام 2022.

وذكر ماسك أن هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل المقبل.

وفي تسويغه للقرار، ذكر الملياردير الأميركي أن هذه الطريقة هي الوحيدة والواقعية لكبح الروبوتات أو البوتات الآلية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، أما استخدام الأدوات الأخرى فيبدو "معركة خاسرة".

وفي الوقت الراهن، فإن خدمة "لأجلك" تضم خليطا من التغريدات التي تنتمي إلى حسابات بعضها موثق وبعضها غير موثق، وبعضها يتابعه المغرد بالفعل والبعض الآخر لا يتابعه.

وفي السياق ذاته، قال إن التصويت في الاستطلاعات التي تجرى عبر "تويتر" سيكون فقط أيضا لأصحاب العلامات الزرقاء

إقراء أيضاً
جفاف وفيضان معا.. دولة عربية تكوى في ويلات تطرف المناخ
أذان المغرب وإفطار للصائمين لأول مرة في الملاعب الانجليزية
زلزال قوي آت خلال أيام..تفاصيل تغريدة مريبة للعالم الهولندي
يكفي للقضاء على مدينة.. كويكب يقترب من الأرض بسرعة والفضاء الأوروبية تكشف خطورته
جريمة صادمة .. قررت إنهاء العلاقة فرشها بالبنزين وأحرقها حية
الحيوانات التي تلمسها تتحول إلى حجر.. تفاصيل مثيرة عن بحيرة غريبة في تنزانيا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس