مصر تعلن عن خطوة جديدة في مفاعل الضبعة النووي إيلون ماسك يعلن تحديثا جديدا في تويتر 5 علامات تحدد شخصيتك.. أنت تعاني من الغضب المفرط جفاف وفيضان معا.. دولة عربية تكوى في ويلات تطرف المناخ العالم يحبس أنفاسه.. ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة في أرقام مرعبه ومخيفة الحامل في رمضان.. متى وكيف يمكنها الصوم بأمان السعودية تنضم إلى منظمة شنغهاي.. متى تأسست وما أهدافها ؟ القنبلة الذكية تدخل حرب أوكرانيا.. تطور جديد يقلق روسيا وقفة احتجاجية للكادر الطبي والفني المدعوم من منظمة الهجرة الدولية IOM في مأرب أردوغان يعلن عن موعد أول خطوة نووية مشتركة مع روسيا
أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الثلاثاء، أن موقع التدوين المصغر "تويتر"، الذي استحوذ عليه العام الماضي سيشهد تحديثا جديدا يشمل كل المستخدمين.
وقال إيلون ماسك في تغريدة على "تويتر" إن قائمة "لأجلك" أو (For You) التي تشمل قائمة بالتغريدات التي يوصي بها الموقع ستشمل قريبا الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء فقط.
وكان "تويتر" قد أطلق هذه الخدمة في يناير الماضي، ضمن سلسلة التغييرات التي أجراها ماسك بعد الاستحواذ على الموقع لقاء 44 مليار دولار في أكتوبر من عام 2022.
وذكر ماسك أن هذا التحديث سيدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل المقبل.
وفي تسويغه للقرار، ذكر الملياردير الأميركي أن هذه الطريقة هي الوحيدة والواقعية لكبح الروبوتات أو البوتات الآلية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، أما استخدام الأدوات الأخرى فيبدو "معركة خاسرة".
وفي الوقت الراهن، فإن خدمة "لأجلك" تضم خليطا من التغريدات التي تنتمي إلى حسابات بعضها موثق وبعضها غير موثق، وبعضها يتابعه المغرد بالفعل والبعض الآخر لا يتابعه.
وفي السياق ذاته، قال إن التصويت في الاستطلاعات التي تجرى عبر "تويتر" سيكون فقط أيضا لأصحاب العلامات الزرقاء