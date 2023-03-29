5 علامات تحدد شخصيتك.. أنت تعاني من الغضب المفرط

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في حين أن الغالبية العظمى من الأشخاص لا يصلون إلى مستوى الغضب الخارج عن السيطرة، لا يزال الكثير منهم يعانون مع درجات متفاوتة من الغضب.
ونشر موقع "يور تانغو" أبرز 5 علامات تكشف الشخص الذي يعاني من حالة مرضية من الغضب، قد تتطلب تدخلا حقيقيا وتغييرا كبيرا: قيادة السيارة بشكل جنوني: هذه من أبرز علامات الشخص الغاضب، الذي لا يفكر بأحد سوى نفسه على الطريق، وعادة ما يتسم بالإزعاج والتهور.
تخوض نقاشا حادا كل يوم: الأشخاص الذين يعانون من العصبية الحادة، يخوضون نقاشا محتدما واحدا يوميا، على الأقل، أحيانا الشخص الذي لا يستطيع التعامل مع عصبيته، يبحث عن مخرجا للأفكار السلبية كالصراخ والمشاجرة.
الشتم بشكل مستمر: ترديد الشتائم بشكل مستمر، أكثر من الشخص العادي، هي من علامات الغضب والهيجان المفرط.
فقدان الثقة بالأصدقاء: الإحساس بأن الجميع سيخذلك هي من أبرز علامات الشخص الذي يعاني من الغضب المفرط.
السخرية هي أسلوب المزاح: الشخص الغاضب يلجأ للسخرية أكثر من المزاح، لأنها تكون في أحيان كثيرا قناعا للتهجم والعدائية