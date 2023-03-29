القنبلة الذكية تدخل حرب أوكرانيا.. تطور جديد يقلق روسيا وقفة احتجاجية للكادر الطبي والفني المدعوم من منظمة الهجرة الدولية IOM في مأرب أردوغان يعلن عن موعد أول خطوة نووية مشتركة مع روسيا روسيا والناتو في مواجهة جديدة.. هل دُقت طبول الحرب؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد إياب نهائي دوري أبطال آسيا لماذا تخلت المليشيات عن الحشد الى ميدان السبعين ..؟ اليونسكو تدرج رسمياً معالم مملكة سبأ على قائمة التراث العالمي ومسؤول حكومي يتسلم الشهادة الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في عدة محافظات تحت تهديد السلاح.. مليشيات الحوثي تقتحم عدداً من المساجد في صنعاء وتمنع إقامة صلاة التراويح منظمة دولية:الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار
نظم الكادر الطبي والفني المدعوم من منظمة الهجرة الدولية اليوم وقفة في مستشفى كرى العام ، احتجاجاً على انسحاب منظمة الهجرة الدولية من المستشفى ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها شعارات باللغة العربية والإنجليزية منها:
"انسحاب منظمة IOM لها أثر كبير في تدني جودة الخدمات الطبية والعلاجية، توقف دعم منظمةIOM يؤدي إلى تسرب الكادر الطبي والفني المتميز، انسحاب منظمة IOM يعني التوقف عن مساعدة النازحين والمعوزين، انسحاب منظمة IOM يعني زيادة عدد الوفيات من الأمهات والنساء الحوامل
وأوضح مدير إدارة المنظمات في مستشفى كرى العام الدكتور عبدالكريم الصوفي إجمالي العاملين في المستشفى من الكادر الطبي والفني والإداري المدعوم من منظمة الهجرة الدولية 38 موزعين بمختلف أقسام المستشفى واعتبر الصوفي انسحاب المنظمة وما يترتب عليها من نتائج وآثار كارثية ومأساة إنسانية تستهدف حياة وسلامة مئات المرضى الذين يتلقون العلاج في مختلف أقسام المستشفى