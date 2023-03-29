وقفة احتجاجية للكادر الطبي والفني المدعوم من منظمة الهجرة الدولية IOM في مأرب

الأربعاء 29 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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نظم الكادر الطبي والفني المدعوم من منظمة الهجرة الدولية اليوم وقفة في مستشفى كرى العام ، احتجاجاً على انسحاب منظمة الهجرة الدولية من المستشفى ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات كتب عليها شعارات باللغة العربية والإنجليزية منها:

"انسحاب منظمة IOM لها أثر كبير في تدني جودة الخدمات الطبية والعلاجية، توقف دعم منظمةIOM يؤدي إلى تسرب الكادر الطبي والفني المتميز، انسحاب منظمة IOM يعني التوقف عن مساعدة النازحين والمعوزين، انسحاب منظمة IOM يعني زيادة عدد الوفيات من الأمهات والنساء الحوامل

وأوضح مدير إدارة المنظمات في مستشفى كرى العام الدكتور عبدالكريم الصوفي إجمالي العاملين في المستشفى من الكادر الطبي والفني والإداري المدعوم من منظمة الهجرة الدولية 38 موزعين بمختلف أقسام المستشفى واعتبر الصوفي انسحاب المنظمة وما يترتب عليها من نتائج وآثار كارثية ومأساة إنسانية تستهدف حياة وسلامة مئات المرضى الذين يتلقون العلاج في مختلف أقسام المستشفى