أردوغان يعلن عن موعد أول خطوة نووية مشتركة مع روسيا

الأربعاء 29 مارس - آذار 2023 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن موعد تحميل الوقود النووي في محطة "أكويو" النووية، التي تبنيها روسيا، سوف يكون في 27 أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع للكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، حيث تابع أردوغان بأن أحد الأمثلة الواضحة على نجاح تركيا والإنجاز التكنولوجي في السنوات الأخيرة هو السيارة التركية الكهربائية TOGG، والتي تجاوز عدد الطلبات المسبقة عليها حتى 28 مارس 177 ألفا، وهو ما يدل على دعم الشعب للمشروع.

ووفقا لأردوغان، فسوف تتسلم الإدارة التركية، 3 أبريل المقبل، أول سيارة كهربائية محلية الصنع.

وفيما يخص المحطة النووية، قال أردوغان إنه سيتم إدراج المحطة رسميا في قائمة المنشآت النووية، ومحطة "أكويو" النووية هي محطة للطاقة النووية في مدينة مرسين التركية، وهي أول محطة طاقة نووية تركية، وتضم 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميغاواط، وتقوم ببنائها شركة "روس آتوم" الروسية، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 20 مليار دولار أمريكي