الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في عدة محافظات

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حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في المنحدرات الجبلية، مع توقعاته بهطول متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية في عدة محافظات.
ودعا المركز، المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى الابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والاحتماء من العواصف الرعدية حفاظا على سلامتهم.
وتضمنت النشرة الجوية للمركز، اليوم الثلاثاء، توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات عمران، صنعاء، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، هضبة ووادي حضرموت، المهرة والصحارى.
كما توقع تشكل ضباب وسحب منخفضة كثيفة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، وقد تعمل الرياح الهابطة أثناء الأمطار على إثارة الأتربة والرمال وبخاصة على السهول الساحلية والصحارى، مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات صعدة، حجة، المحويت، وريمة، وقد تهطل أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الجنوبية والشرقية وصولاً إلى المرتفعات والمناطق الداخلية المحاذية لها.