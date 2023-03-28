رئيس الوزراء يوجه بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للجيش ورفع الجاهزية القتالية لأعلى المستويات رئيس الحكومة يصدر من عدن توجيهات تخص المقاتلين في الجبهات ويشدد: ''استعدوا لكل الإحتمالات'' رحلة تجريبية الى مطار عسكري في مأرب استعدادا لهذه المهمة وثيقة تكشف فساد عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي السفارة اليمنية بالرياض تعلن وفاة واصابة يمنيين في حادث عسير تغريدة للسيسي حول انتخابات الرئاسة تثير موجة سخرية وانتقادات في مصر ندوة فكرية: تناقش الأوقاف والأموال المنهوبة ودورها في إعادة إنتاج المشروع السلالي تاريخيا تحديثات قادمة على الصوت والفيديو في واتساب الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من أبناء عموم الرئيس السوري بشار الأسد دعوى قضائية ضد غوغل قد تغير من شكل الإنترنت
وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الثلاثاء، وزارتي الدفاع والمالية بتوفير الاحتياجات الضرورية للقوات العسكرية والأمنية وتنظيم أوضاع جبهات القتال استعدادا لكل الاحتمالات وصولا إلى استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الحوثيين.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن عبدالملك أكد خلال رئاسته لاجتماع مشترك لقيادة وزارتي الدفاع والمالية ورئاسة هيئة الأركان العامة على ضرورة التحلي بأعلى مستويات الاستعداد والجاهزية القتالية، والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات لإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة.
واستعرض الاجتماع الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، متطرقا إلى الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد الحوثيين وخيارات الحكومة للتعامل مع مختلف المستجدات.