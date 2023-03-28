رئيس الوزراء يوجه بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للجيش ورفع الجاهزية القتالية لأعلى المستويات

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، الثلاثاء، وزارتي الدفاع والمالية بتوفير الاحتياجات الضرورية للقوات العسكرية والأمنية وتنظيم أوضاع جبهات القتال استعدادا لكل الاحتمالات وصولا إلى استعادة مؤسسات الدولة من قبضة الحوثيين.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن عبدالملك أكد خلال رئاسته لاجتماع مشترك لقيادة وزارتي الدفاع والمالية ورئاسة هيئة الأركان العامة على ضرورة التحلي بأعلى مستويات الاستعداد والجاهزية القتالية، والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات لإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة.

واستعرض الاجتماع الاحتياجات اللوجستية للحفاظ على الجاهزية العسكرية، تنفيذا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، متطرقا إلى الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد الحوثيين وخيارات الحكومة للتعامل مع مختلف المستجدات.