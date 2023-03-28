رحلة تجريبية الى مطار عسكري في مأرب استعدادا لهذه المهمة

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-مأرب

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قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر برحلة جوية تجريبية الى مطار تداوين العسكري بمحافظة مأرب.

ووفق اللجنة فان الرحلة التي حطت اليوم تأتي لاختبار جاهزية المطار لاستخدامه في عملية تبادل الأسرى بين الحكومة و الحوثيين.

وقبل ايام، كشف العميد يحيى محمد كزمان رئيس وفد الحكومة الشرعية في مفاوضات الأسرى والمختطفين، نائب رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين الحكومية، إن الخطة التنفيذية لعملية التبادل ستبدأ في العشرين من شهر رمضان الجاري (11 ابريل المقبل) عبر ستة مطارات محلية وخارجية.

وأشار العميد كزمان إلى أن الخطة الفنية للتبادل تتضمن أيضا أن “يتم في يوم 22 رمضان الجاري، نقل أربعة صحفيين وعدد من أسرى الجيش الوطني (قوات الحكومة) من مطار صنعاء إلى مطار تداوين في محافظة مأرب، وفي المقابل سيتم نقل عناصر من ميليشيا الحوثي من مطار تداوين في مأرب إلى مطار صنعاء”.

ومطار تداوين هو مطار عسكري يقع في محافظة مأرب الواقعة على مسافة 170 كيلومترا شرق صنعاء.