منظمة دولية:الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار رئيس الوزراء يوجه بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للجيش ورفع الجاهزية القتالية لأعلى المستويات رئيس الحكومة يصدر من عدن توجيهات تخص المقاتلين في الجبهات ويشدد: ''استعدوا لكل الإحتمالات'' رحلة تجريبية الى مطار عسكري في مأرب استعدادا لهذه المهمة وثيقة تكشف فساد عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي السفارة اليمنية بالرياض تعلن وفاة واصابة يمنيين في حادث عسير تغريدة للسيسي حول انتخابات الرئاسة تثير موجة سخرية وانتقادات في مصر ندوة فكرية: تناقش الأوقاف والأموال المنهوبة ودورها في إعادة إنتاج المشروع السلالي تاريخيا تحديثات قادمة على الصوت والفيديو في واتساب الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من أبناء عموم الرئيس السوري بشار الأسد
قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر برحلة جوية تجريبية الى مطار تداوين العسكري بمحافظة مأرب.
ووفق اللجنة فان الرحلة التي حطت اليوم تأتي لاختبار جاهزية المطار لاستخدامه في عملية تبادل الأسرى بين الحكومة و الحوثيين.
وقبل ايام، كشف العميد يحيى محمد كزمان رئيس وفد الحكومة الشرعية في مفاوضات الأسرى والمختطفين، نائب رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين الحكومية، إن الخطة التنفيذية لعملية التبادل ستبدأ في العشرين من شهر رمضان الجاري (11 ابريل المقبل) عبر ستة مطارات محلية وخارجية.
وأشار العميد كزمان إلى أن الخطة الفنية للتبادل تتضمن أيضا أن “يتم في يوم 22 رمضان الجاري، نقل أربعة صحفيين وعدد من أسرى الجيش الوطني (قوات الحكومة) من مطار صنعاء إلى مطار تداوين في محافظة مأرب، وفي المقابل سيتم نقل عناصر من ميليشيا الحوثي من مطار تداوين في مأرب إلى مطار صنعاء”.
ومطار تداوين هو مطار عسكري يقع في محافظة مأرب الواقعة على مسافة 170 كيلومترا شرق صنعاء.