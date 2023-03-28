رئيس الوزراء يوجه بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للجيش ورفع الجاهزية القتالية لأعلى المستويات رئيس الحكومة يصدر من عدن توجيهات تخص المقاتلين في الجبهات ويشدد: ''استعدوا لكل الإحتمالات'' رحلة تجريبية الى مطار عسكري في مأرب استعدادا لهذه المهمة وثيقة تكشف فساد عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي السفارة اليمنية بالرياض تعلن وفاة واصابة يمنيين في حادث عسير تغريدة للسيسي حول انتخابات الرئاسة تثير موجة سخرية وانتقادات في مصر ندوة فكرية: تناقش الأوقاف والأموال المنهوبة ودورها في إعادة إنتاج المشروع السلالي تاريخيا تحديثات قادمة على الصوت والفيديو في واتساب الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من أبناء عموم الرئيس السوري بشار الأسد دعوى قضائية ضد غوغل قد تغير من شكل الإنترنت
ارسل عيدروس الزبيدي مذكرة للرئيس العليمي فيها اسماء قيادات انتقالية لتعينهم في عدد من الوزارات.
وكشفت وثيقة مسربة، صادرة عن رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، عيدروس الزبيدي، عن ترشيح 6 شخصيات موالية للمجلس الانتقالي؛ لتعيينهم في الحكومة بدرجة نائب وزير.
ونصت على ترشيح كلا من:
يحيى غالب السقلدي نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان
قاسم عسكر جبران نائبا لوزير الخارجية
سالم ثبات العولقي نائبا لوزير الإدارة المحلية
مختار عمر صالح نائبا لوزير الادإعلام والثقافة
مؤمن حسن السقاف نائبا لوزير الشباب والرياضة
معين محمود صالح، نائبا لوزير النفط والمعادن.
وهذا الوثيقة تشير الى محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات السيطرة على اهم مفاصل ومناصب الحكومة بعد أن سيطر على مدينة عدن من خلال مليشيات تتبعه.