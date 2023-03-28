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وثيقة تكشف فساد عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
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ارسل عيدروس الزبيدي مذكرة للرئيس العليمي فيها اسماء قيادات انتقالية لتعينهم في عدد من الوزارات.

وكشفت وثيقة مسربة، صادرة عن رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، عيدروس الزبيدي، عن ترشيح 6 شخصيات موالية للمجلس الانتقالي؛ لتعيينهم في الحكومة بدرجة نائب وزير.

ونصت على ترشيح كلا من:

يحيى غالب السقلدي نائبا لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان

قاسم عسكر جبران نائبا لوزير الخارجية

سالم ثبات العولقي نائبا لوزير الإدارة المحلية

مختار عمر صالح نائبا لوزير الادإعلام والثقافة

مؤمن حسن السقاف نائبا لوزير الشباب والرياضة

معين محمود صالح، نائبا لوزير النفط والمعادن.

وهذا الوثيقة تشير الى محاولة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات السيطرة على اهم مفاصل ومناصب الحكومة بعد أن سيطر على مدينة عدن من خلال مليشيات تتبعه.

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