السفارة اليمنية بالرياض تعلن وفاة واصابة يمنيين في حادث عسير

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اعلنت السفارة اليمنية في الرياض وفاة ثلاثة يمنيين بينهم امرأة وإصابة ثلاثة آخرين، في حادث انقلاب الحافلة بعسير في السعوية.
وأضافت السفارة في توضيح لها على “فيسبوك” أنه “من خلال المتابعة تبين أن عدد اليمنيين الذين كانوا في الحافلة خمسة أفراد فقط بينهم ثلاث حالات وفاة (رجل وزوجته وابنه)، وحالتا إصابة”.
وأشارت الى أنه “لا صحة للأرقام المعلن عنها بشأن اليمنيين وأن المعتمرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة”، وذلك ردا على مزاعم وسائل ونشطاء بأن من كانوا على متن الحافلة جميعهم يمنيون.
وامس اعلن الاعلام السعودي ارتفاع عدد ضحايا حادث اصطدام حافلتين شمال عسير إلى 20 قتيلا و29 مصابا.
صحيفة "الوطن" السعودية قالت إن الحادث وقع عصر(الاثنثن) حيث تعرضت حافلة نقل ركاب يعتقد انها ''تقل معتمرين'' للانزلاق بعقبة شعار شمال عسير.
ونقلت عن مصادر قولها إنه تم "تم إغلاق العقبة لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لموقع الحادث المروع".
وأضافت المصادر: "تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات في حين لا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث".