تغريدة للسيسي حول انتخابات الرئاسة تثير موجة سخرية وانتقادات في مصر

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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رد ناشطون على حديث رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي ثمن فيه مجريات "الحوار الوطني"، والانتخابات الرئاسية.

وقال السيسي في تغريدة عبر حساب الرئاسة المصرية الرسمي، إنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرا إلى أنه يثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش.

وأكد السيسي أنه يأخذ بعين الاعتبار ما تمت مناقشته في ما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على متابعته باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس

وذكّر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، السيسي بمشاكل المصريين اليومية وسط أزمات الفقر والبطالة والتضخم والغلاء.

وأشار آخرون إلى أن نسبة كبيرة من المصريين تعيش في الوقت الحالي على عوائد (فوائد) البنوك، التي كانت تصل إلى 18 بالمئة، لكنها الآن لا تتجاوز الـ16 بالمئة.

وأكد آخرون أن الشعب المصري خسر قيمة المبالغ التي نجح في الاحتفاظ بها، حيث خسر الجنيه المصري أكثر من 40 بالمئة من قيمته وفق تعبيرهم.

السلام عليكم سبادة الرئيس كل سنة وحضرتك طيب مبارك عليك الشهر … حضرتك التصخم وصل اكثر من ٤٠٪ والاسعار ولعت فينا وفلوسنا شقا عمرنا بالبنوك عايشين من عائدها سنين غربتنا وتحويشة عمرنا عند الدولة بفائدة كانت ١٨٪ والمتاح الان ١٦٪ ازاي نعيش ونعيش اولادنا وفلوسنا خسرت من قيمتها ٤٠٪