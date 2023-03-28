تغريدة للسيسي حول انتخابات الرئاسة تثير موجة سخرية وانتقادات في مصر ندوة فكرية: تناقش الأوقاف والأموال المنهوبة ودورها في إعادة إنتاج المشروع السلالي تاريخيا تحديثات قادمة على الصوت والفيديو في واتساب الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من أبناء عموم الرئيس السوري بشار الأسد دعوى قضائية ضد غوغل قد تغير من شكل الإنترنت بالأسماء… تقرير يكشف تويتر في عمل سرا على إبراز 35 مستخدما 8 خطوات بسيطة لتجنب عسر الهضم والانتفاخ في رمضان أذان المغرب وإفطار للصائمين لأول مرة في الملاعب الانجليزية ظهور ثاني ثقب جديد وعملاق على الشمس.. ورياح شمسية تضرب الأرض هذا الأسبوع اللجنة البرلمانية تباشر أعمالها لتقصي الحقائق بشأن أوضاع منفذ الوديعة
تنظم مؤسسة جذور للفكر والثقافة فعالية هي الأولى من نوعها تسلط الضوء خلالها على الصوافي والأوقاف والأموال المنهوبة ودورها في إعادة إنتاج المشروع السلالي تاريخيا.
وحسب رئيس جذور - عمار التام فان المؤسسة بالتعاون مع منتدى وهج الجمهورية، وبرعاية وزير الاوقاف والارشاد الشيخ محمد عيضه شبيبه، تنظم ندوة فكرية ومساحة حوار نقاشية يوم الاربعاء القادم 7رمضان، يقدم فيها عدد من أبرز الكتاب والباحثين اليمنيين والسعوديين أوراق عمل ومشاركات رئيسية.
وأشار التام "أن أهمية الموضوع تكمن في أن الصوافي والاوقاف والاموال المنهوبة شكلت بنية تحتية ضخمة ساعدت في الحفاظ على الموروث الكهنوتي تاريخيا، وكانت أهم عوامل إعادة انتاجه في كل مرحلة كما ستوضح الاوراق والمشاركات في الندوة والمساحة".
وأضاف" تزداد أهمية التناول لهذا الموضوع من بعدين الأول يتمثل في طبيعة العلاقة الاندماجية بين الكهنوت والاقطاع فكريا، والبعد الثاني بعد إنشاء الحوثيين لعدد من الهيئات التي تمؤسس الصوافي والاوقاف والأموال المنهوبة وبدورها تشكل مخاطر حقيقية على جهود بناء السلام في اليمن وتنسف كل برامج وخطط العدالة الانتقالية والتعايش الاجتماعي لصالح الكهنوت والاقطاع السلالي. ودعا التام كل المعنيين ووسائل الإعلام والكتاب والناشطين للتفاعل والمشاركة مع هذه الفعالية المهمة.