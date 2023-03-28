ندوة فكرية: تناقش الأوقاف والأموال المنهوبة ودورها في إعادة إنتاج المشروع السلالي تاريخيا

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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تنظم مؤسسة جذور للفكر والثقافة فعالية هي الأولى من نوعها تسلط الضوء خلالها على الصوافي والأوقاف والأموال المنهوبة ودورها في إعادة إنتاج المشروع السلالي تاريخيا.

وحسب رئيس جذور - عمار التام فان المؤسسة بالتعاون مع منتدى وهج الجمهورية، وبرعاية وزير الاوقاف والارشاد الشيخ محمد عيضه شبيبه، تنظم ندوة فكرية ومساحة حوار نقاشية يوم الاربعاء القادم 7رمضان، يقدم فيها عدد من أبرز الكتاب والباحثين اليمنيين والسعوديين أوراق عمل ومشاركات رئيسية.

وأشار التام "أن أهمية الموضوع تكمن في أن الصوافي والاوقاف والاموال المنهوبة شكلت بنية تحتية ضخمة ساعدت في الحفاظ على الموروث الكهنوتي تاريخيا، وكانت أهم عوامل إعادة انتاجه في كل مرحلة كما ستوضح الاوراق والمشاركات في الندوة والمساحة".

وأضاف" تزداد أهمية التناول لهذا الموضوع من بعدين الأول يتمثل في طبيعة العلاقة الاندماجية بين الكهنوت والاقطاع فكريا، والبعد الثاني بعد إنشاء الحوثيين لعدد من الهيئات التي تمؤسس الصوافي والاوقاف والأموال المنهوبة وبدورها تشكل مخاطر حقيقية على جهود بناء السلام في اليمن وتنسف كل برامج وخطط العدالة الانتقالية والتعايش الاجتماعي لصالح الكهنوت والاقطاع السلالي. ودعا التام كل المعنيين ووسائل الإعلام والكتاب والناشطين للتفاعل والمشاركة مع هذه الفعالية المهمة.