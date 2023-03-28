تحديثات قادمة على الصوت والفيديو في واتساب

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يستخدم "واتساب" أكثر من 2 مليار شخص في العالم.
يعمل تطبيق التواصل الفوري "واتساب" على إدخال تعديلات جديدة على خدماته، يسعى من خلالها إلى جعلها أكثر سهولة وخصوصية للمستخدمين.
التعديل الأول يسعى "واتساب" إلى إجراء تعديل على الفيديو، يشمل مستخدمي هواتف آيفون في المرحلة الأولى، بحيث يكون بمقدورهم بعث رسائل فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 60 ثانية.
يوجد في "واتساب" حاليا خدمة إرسال الفيديوهات عبر التطبيق ودون الحاجة إلى العودة إلى ملف الكاميرا، فما الجديد؟
الجديد هو أن الرسائل توجه إلى المستخدمين كما توجه الملاحظات الصوتية، أي عبر النقر والإمساك بالزر الموجود في الأسفل لتسجيل الفيديوهات.
تتميز الفيديوهات الجديدة بخصوصية أكبر، فلا يمكن حفظها أو تمريرها للآخرين، بحسب موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار التطبيق أولا بأول.
التعديل الثاني: الرسال الصوتية تتبخر يسعى "واتساب" إلى تعديل القدرة على توجيه الرسائل الصوتية، بحيث يمكن سماعها لمرة واحدة فقط، وبعدها تختفي.
وفق التعديل الجديد، فإن الرسائل الصوتية لن تحفظ أو يعاد تسجيلها في هواتف المستقبلين أو يعاد توجيهها إلى الآخرين.
هذا التعديل قيد التطوير حاليا وليس من الواضح متى سيدخل حيز التنفيذ