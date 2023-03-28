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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من أبناء عموم الرئيس السوري بشار الأسد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من أبناء عموم الرئيس السوري بشار الأسد، وفقا لبيان نشر اليوم الثلاثاء.
وبحسب البيان فقد طالت العقوبات كلا من سامر كمال الأسد (Samer Kamal al-Assad) ووسيم بديع الأسد (Wassim Badi al-Assad)، كذلك فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال السوري خالد قدور (Khalid Qaddour) وعماد أبو زريق