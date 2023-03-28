تغريدة للسيسي حول انتخابات الرئاسة تثير موجة سخرية وانتقادات في مصر ندوة فكرية: تناقش الأوقاف والأموال المنهوبة ودورها في إعادة إنتاج المشروع السلالي تاريخيا تحديثات قادمة على الصوت والفيديو في واتساب الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على اثنين من أبناء عموم الرئيس السوري بشار الأسد دعوى قضائية ضد غوغل قد تغير من شكل الإنترنت بالأسماء… تقرير يكشف تويتر في عمل سرا على إبراز 35 مستخدما 8 خطوات بسيطة لتجنب عسر الهضم والانتفاخ في رمضان أذان المغرب وإفطار للصائمين لأول مرة في الملاعب الانجليزية ظهور ثاني ثقب جديد وعملاق على الشمس.. ورياح شمسية تضرب الأرض هذا الأسبوع اللجنة البرلمانية تباشر أعمالها لتقصي الحقائق بشأن أوضاع منفذ الوديعة
أقام نادي تشيلسي الإنجليزي إفطارا جماعيا للمسلمين، في ملعب "ستامفورد بريدج" معقل الفريق اللندني، الاثنين، بمناسبة شهر رمضان، في خطوة فريدة من نوعها.
واجتمع مئات المسلمين على الإفطار، وتم رفع أذان المغرب في معقل "البلوز"، مما لاقى استحسانا وأثار تفاعلا بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.
وأصدر "البلوز" بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه: "تم تنظيم الإفطار المفتوح بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية للاحتفال بشهر الصيام الإسلامي من الفجر حتى غروب الشمس".
وأضاف: "أتاح الإفطار المفتوح للمسلمين الذين يحتفلون بشهر رمضان فرصة التجمع لتناول الإفطار معا، بالإضافة إلى توفير مساحة آمنة للحوار والمشاركة المتبادلة".
وتابع: "سيتم تكريم شهر رمضان في نادي تشيلسي ومؤسسة تشيلسي كجزء من حملة لا للكراهية، وهي عبارة عن برنامج للمساواة والتنوع والشمول على مستوى النادي يستهدف الكراهية والتمييز، ويهدف إلى تثقيف جميع أصحاب المصلحة داخل وخارج نادي تشيلسي وكرة القدم