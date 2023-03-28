اللجنة البرلمانية تباشر أعمالها لتقصي الحقائق بشأن أوضاع منفذ الوديعة ما حقيقة استئناف اليمنية لـ رحلاتها من مطار صنعاء ؟ ما هي قصة عاصفة أمريكا المدمرة؟ إسرائيل... على عتبات حرب أهلية. قراءة في مشهد متسارع السقوط محافظ تعز يترأس اجتماعا أمنيا لمناقشة تصعيد الحوثيين وقيادة المحور تدعو قيادة الجيش لكسر حاجز الصمت لماذا تهرول جماعة الحوثي صوب التصعيد العسكري في هذا التوقيت.. وما دلالات محاولتها لـ اغتيال وزير الدفاع ومحافظ تعز ؟..تقرير قرار باستحداث نقاط أمنية لتأمين مداخل وادي حضرموت وتوجيهات للأجهزة الأمنية الوكيل مفتاح يدشن توزيع السلال الغذائية للأسر المعاقة والمتضررة من الأمطار بـ مأرب قرارات جديدة وتوجيهات عاجلة للحكومة اليمنية.. تفاصيل قيادي حوثي يكشف موعد وتفاصيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية
بدأت لجنة برلمانية، الإثنين، مباشرة أعمالها الميدانية في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة البرلمانية بدأت بالنزول الميداني إلى منفذ الوديعة بمباشرة المهام الموكلة إليها، من خلال تقصي الحقائق والالتقاء بالمختصين والاطلاع على مختلف الأوضاع القائمة في المنفذ، على ضوء شكاوي المواطنين المتكررة.
وأضافت أن اللجنة التي يرأسها النائب أحمد حسن باحويرث، ستواصل المهام المناط بها يوم غد، مؤكدة أنها ستعمل على تقصي الحقائق من مختلف الجهات الرسمية المختصة في جميع المخالفات التي وقعت والتحقيق بشأن ذلك، لما يخدم الصالح العام.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أقرت تشكيل لجنة من أعضاء المجلس، برئاسة النائب أحمد حسن باحويرث، وعضوية النائبين عبدالله سعد النعماني، أحمد عبدالملك بن مالك.