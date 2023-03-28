اللجنة البرلمانية تباشر أعمالها لتقصي الحقائق بشأن أوضاع منفذ الوديعة

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- سبأ

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بدأت لجنة برلمانية، الإثنين، مباشرة أعمالها الميدانية في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللجنة البرلمانية بدأت بالنزول الميداني إلى منفذ الوديعة بمباشرة المهام الموكلة إليها، من خلال تقصي الحقائق والالتقاء بالمختصين والاطلاع على مختلف الأوضاع القائمة في المنفذ، على ضوء شكاوي المواطنين المتكررة.

وأضافت أن اللجنة التي يرأسها النائب أحمد حسن باحويرث، ستواصل المهام المناط بها يوم غد، مؤكدة أنها ستعمل على تقصي الحقائق من مختلف الجهات الرسمية المختصة في جميع المخالفات التي وقعت والتحقيق بشأن ذلك، لما يخدم الصالح العام.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد أقرت تشكيل لجنة من أعضاء المجلس، برئاسة النائب أحمد حسن باحويرث، وعضوية النائبين عبدالله سعد النعماني، أحمد عبدالملك بن مالك.