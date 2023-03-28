ما حقيقة استئناف اليمنية لـ رحلاتها من مطار صنعاء ؟

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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استأنفت الخطوط الجوية اليمنية اليوم الاثنين، رحلتها الوحيدة من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء في الأردن.

الاستئناف جاء بعد أيام من التوقف جراء قرار وقف بيع تذاكر السفر للرحلات بين مطار صنعاء والأردن.

خالد الشايف مدير مطار صنعاء قال في تغريدة له على تويتر، "غادرت طائرة الخطوط الجوية اليمنية مطار صنعاء الدولي اليوم متوجهة إلى مطار الملكة علياء الدولي وعليها اقل من نصف الحمولة من الركاب".

وأرجع الشايف السبب إلى قيام إدارة الشركة بمنع إصدار التذاكر من اليمن في الوقت الذي هناك آلاف المحتاجين للسفر إلى الخارج.

بينما يرى مراقبون بأن عودة أزمة الرحلات الجوية، نتيجة الفوضى الحوثية، واتخاذها عدد من القيود طالت المسافرين وشركة الخطوط الجوية اليمنية.

وفي الأيام السابقة أعلنت المليشيا اتخاذها قراراً يقضي بتجميد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية في بنوك صنعاء التجارية، كما أنها كشفت عن قرار آخر متصل بالرحلات الأممية، في تهديد واضح للتدخل الإنساني في اليمن.