ما هي قصة عاصفة أمريكا المدمرة؟

الثلاثاء 28 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لأجواء طقس سيئة تتضمن عواصف مدمرة تضرب البلاد وسط توقعات بعاصفة أخرى هذا الأسبوع.

وكانت عدة عواصف قد ضربت جنوبي البلاد يوم الأحد الماضي، بعد يومين من الإعصار الذي تعرضت له منطقة دلتا المسيسيبي، التي خلفت أكثر من 20 قتيلا، حسبما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.



وكانت لويزيانا والمسيسيبي وألاباما من أبرز المناطق، التي تعرضت لتأثير العواصف المدمرة.

وفي تقرير آخر، اليوم الاثنين، ذكرت الصحيفة أن خبراء الأرصاد حذروا من تعرض ولاية كاليفورنيا لعاصفة جديدة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت الصحيفة إن العاصفة الجديدة ستكون مصحوبة بأمطار وفيضانات ورياح عاتية، إضافة إلى تساقط كثيف للثلوج.



عاصفة الولايات المتحدة الأمريكية

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، فإن الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في انضمام عاصفتين معا في شمال شرقي المحيط الهادئ، حيث من المتوقع أن تضربا البلاد في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، خاصة شمال غربي كاليفورنيا، بينما يصلا إلى وسط وجنوب الولاية يومي الثلاثاء والأربعاء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرياح القوية المصاحبة للعواصف السابقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وترك نحو 600 ألف مواطن في الظلام خلال الأسبوع الماضي.