اللجنة البرلمانية تباشر أعمالها لتقصي الحقائق بشأن أوضاع منفذ الوديعة ما حقيقة استئناف اليمنية لـ رحلاتها من مطار صنعاء ؟ ما هي قصة عاصفة أمريكا المدمرة؟ إسرائيل... على عتبات حرب أهلية. قراءة في مشهد متسارع السقوط محافظ تعز يترأس اجتماعا أمنيا لمناقشة تصعيد الحوثيين وقيادة المحور تدعو قيادة الجيش لكسر حاجز الصمت لماذا تهرول جماعة الحوثي صوب التصعيد العسكري في هذا التوقيت.. وما دلالات محاولتها لـ اغتيال وزير الدفاع ومحافظ تعز ؟..تقرير قرار باستحداث نقاط أمنية لتأمين مداخل وادي حضرموت وتوجيهات للأجهزة الأمنية الوكيل مفتاح يدشن توزيع السلال الغذائية للأسر المعاقة والمتضررة من الأمطار بـ مأرب قرارات جديدة وتوجيهات عاجلة للحكومة اليمنية.. تفاصيل قيادي حوثي يكشف موعد وتفاصيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية
أكد محافظ تعز نبيل شمسان الإثنين، أن جماعة الحوثي ترفض كل الجهود والتحركات الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام، بعد نحو يومين على تعرض موكبه لهجوم مسير ومقذوفات أثناء عودته إلى المدينة قادما من المخا.
وذكر المركز الإعلامي لمحافظ تعز أن شمسان ترأس اجتماعا للجنة الأمنية للمدينة لمناقشة تصعيد الحوثيين على مدينة تعز من خلال استهداف الاحياء السكنية والاعيان المدنية والمواقع العسكرية والنقاط الأمنية باستخدام الصواريخ الحرارية والمدافع والقذائف والمسيرات والقنص.
وقال "شمسان" إن جماعة الحوثي كثفت عملياتها الارهابية ضد المدنيين والتصعيد العسكري في تحدى صارخ لكل الجهود المبذولة والتنازلات والمساعي مستغلة التراخي في ردع هذه الجماعة.
وبدوره، طالب اركان عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق قيادة الجيش الوطني بالتعامل بجدية مع تصعيد الحوثيين، معتبرا أن الصمت والالتزام بالهدنة من طرف واحد يشجع الحوثيين على استمرار القصف ومهاجمة المواقع بمختلف أنواع الاسلحة وسقوط ضحايا بشكل يومي.