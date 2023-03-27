محافظ تعز يترأس اجتماعا أمنيا لمناقشة تصعيد الحوثيين وقيادة المحور تدعو قيادة الجيش لكسر حاجز الصمت

الإثنين 27 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- تعز

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أكد محافظ تعز نبيل شمسان الإثنين، أن جماعة الحوثي ترفض كل الجهود والتحركات الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام، بعد نحو يومين على تعرض موكبه لهجوم مسير ومقذوفات أثناء عودته إلى المدينة قادما من المخا.



وذكر المركز الإعلامي لمحافظ تعز أن شمسان ترأس اجتماعا للجنة الأمنية للمدينة لمناقشة تصعيد الحوثيين على مدينة تعز من خلال استهداف الاحياء السكنية والاعيان المدنية والمواقع العسكرية والنقاط الأمنية باستخدام الصواريخ الحرارية والمدافع والقذائف والمسيرات والقنص.



وقال "شمسان" إن جماعة الحوثي كثفت عملياتها الارهابية ضد المدنيين والتصعيد العسكري في تحدى صارخ لكل الجهود المبذولة والتنازلات والمساعي مستغلة التراخي في ردع هذه الجماعة.



وبدوره، طالب اركان عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق قيادة الجيش الوطني بالتعامل بجدية مع تصعيد الحوثيين، معتبرا أن الصمت والالتزام بالهدنة من طرف واحد يشجع الحوثيين على استمرار القصف ومهاجمة المواقع بمختلف أنواع الاسلحة وسقوط ضحايا بشكل يومي.