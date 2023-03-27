قرار باستحداث نقاط أمنية لتأمين مداخل وادي حضرموت وتوجيهات للأجهزة الأمنية

الإثنين 27 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اقر اجتماع عقد اليوم بسيئون برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، استحداث نقاط أمنية لتأمين مداخل وادي حضرموت وتنفيذ حملات مستمرة لمنع حمل السلاح، وتحديد جهة واحدة لمنح تصريح حمل السلاح.

الاجتماع الذي ضم محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، شدد على تلاحم جميع الجهات الأمنية والعسكرية لوأد أي أجندات خارجية والحفاظ على استقرار حضرموت.

وأكد وزير الداخلية على ضرورة الحفاظ على حضرموت وأمنها بعيدة عن النزاعات وعدم جرّها للخلافات والفوضى، وتجريم أي عمل من شأنه زعزعة الأمن.. موجهًا الأجهزة الامنية بملاحقة المتسببين بالحادثة التي شهدتها مدينة سيئون مؤخرا واتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار الحادثة .

بدوره شدّد محافظ حضرموت على اتخاذ الإجراءات الرادعة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث وتعزيز الأمن واتخاذ إجراءات أمنية مشدّدة لمنع حمل السلاح وعدم منح تصريح حمله إلاّ لجهة واحدة تتحمل مسؤوليتها أمام المحافظ رئيس اللجنة الأمنية.

وأكد المحافظ أن السلطة المحلية تولي الملف الأمني بالوادي اهتمامات قيادة السلطة المحلية، ويجب تعزيز النقاط الأمنية على مداخل وادي حضرموت ومنع دخول السلاح للوادي واتخاذ إجراءات رادعة بحق ما حدث في سيئون.