قيادي حوثي يكشف موعد وتفاصيل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية

الإثنين 27 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 401

أكد قيادي في جماعة الحوثي بدء عملية تنفيذ صفقة التبادل الأخيرة للأسرى والمختطفين بين الحكومة والحوثيين في الـ 19 من شهر رمضان الجاري.



وقال مسؤول ملف الأسرى لدى جماعة الحوثي عبدالقادر المرتضى، عقب وصول وفد الجماعة اليوم الإثنين، إلى صنعاء، بأن تنفيذ عملية التبادل ستبدأ من يوم 19 رمضان الجاري على ثلاث مراحل.



وأضاف بأن الصليب الأحمر سيتولى تنفيذ عملية تبادل 706 من أسرى جماعة الحوثي و181 من أسرى الحكومة.



وبحسب المرتضى، فإن اليوم الأول من تنفيذ عملية التبادل سيكون بين صنعاء وعدن واليوم الثاني بين صنعاء والرياض واليوم الثالث بين صنعاء ومارب



وأشار المرتضى بأنت تم الاتفاق خلال مشاورات جنيف، على تشكيل لجان من الطرفين لزيارة أماكن الاحتجاز في صنعاء ومارب برعاية أممية تحضيرا لصفقات مقبلة.