دعم دولي جديد لليمن لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي

الإثنين 27 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلن البنك الدولي الإثنين تقديم مساعدات لليمن بقيمة 207 مليون دولار لتمويل برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي في البلاد التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ عام 2014.

وهذا التمويل الجديد الذي سيتمّ إنفاقه على ثلاث مراحل من أجل "الحدّ من مخاطر التأخير في تلبية الاحتياجات"، يستهدف بشكل خاص "المناطق التي يرتفع فيها مستوى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تأثير أفضل"، على ما ذكر البنك الدولي في بيان.

ونقل البيان عن المديرة الإقليمية للبنك، تانيا ماير، قولها إنّ "هذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك الدولي بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة، ما بين الحرب وأزمة الغذاء وحالات الطوارئ المناخية".

ومنذ عام 2016، قدّم البنك الدولي أكثر من 3,5 مليار دولار مساعدات إلى اليمن، علاوة على المساعدة الفنية لدعم وكالات الأمم المتّحدة الموجودة في المكان والمؤسسات المحلية.

ويدعم برنامج مكافحة انعدام الأمن الغذائي 1,42 مليون أسرة، بحسب البنك الدولي الذي يؤكد أنّ الاحتياجات كبيرة للغاية، مع 21,6 مليون شخص ينتظرون المساعدات الغذائية في عام 2023، بينهم 19 مليون شخص يواجهون صعوبات في الحصول على غذاء، تبلغ أحيانًا "مستويات كارثية".