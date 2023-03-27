20 قتيلا واصابة اخرين في حادث انزلاق حافلة تقل معتمرين في عسير السعودية

الإثنين 27 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن التلفزيون السعودي قبل قليل ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم حافلتين شمال عسير إلى 20 قتيلا و29 مصابا.

من جانب آخر، قالت صحيفة "الوطن" السعودية إن الحادث وقع عصر اليوم حيث تعرضت حافلة نقل ركاب -يعتقد انها تقل معتمرين- للانزلاق بعقبة شعار شمال عسير.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر قولها إنه تم "تم إغلاق العقبة لتسهيل مرور فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر لموقع الحادث المروع".

وأضافت المصادر: "تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات في حين لا تزال الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث".