تفاصيل اجتماع عقده الرئيس العليمي مع هيئة التشاور والمصالحة

الإثنين 27 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-الرياض

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اجتمع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، برئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه عبدالملك المخلافي، صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة الى احاطات شاملة حول عمل الهيئة خلال الفترة الماضية التي توجت باجتماعاتها العامة في العاصمة المؤقتة عدن، وسط اهتمام محلي واقليمي ودولي واسع.

وتضمنت الاحاطات التي استهلها رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبر الاتصال المرئي، جهود الهيئة في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق المصالحة الشاملة بين القوى الوطنية، وتوحيد اهدافها، وحشد قدراتها حول مطلب استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

ووضع رئيس هيئة التشاور ونوابه، رئيس مجلس القيادة الرئاسي امام نتائج الاجتماعات العامة للهيئة، وما انجزته من المهام، والقضايا المدرجة في جدول اعمالها.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجهود هيئة التشاور، ودورها المساند للمجلس، مؤكدا الحرص على تعزيز حضورها الفاعل في حماية التوافقات القائمة، وتجسير الثقة بين المكونات الوطنية المناهضة للمشروع الامامي المدعوم من النظام الايراني.

واثنى الرئيس على روح المسؤولية التي تحلى بها اعضاء هيئة التشاور في مداولاتهم الشفافة حول القضايا الوطنية، ومتطلبات تفعيل عمل الهيئة وانشطتها المختلفة، بموجب اعلان نقل السلطة، والبناء على جهدها النوعي لتحقيق الشراكة الواسعة والاستقرار السياسي، واستعادة مسار السلام والتنمية في البلاد،وفق وكالة سبأ.