أكثر المنتخبات المحبوبة بالعالم.. مفاجأة في الصدارة ومراكز صادمة للمغرب والسعودية ومصر

الإثنين 27 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف استفتاء أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن ترتيب أكثر المنتخبات المحبوبة في العالم، وشهد تواجد مجموعة من المنتخبات العربية، مثل مصر والسعودية والمغرب وتونس، والعديد من المفاجآت.

قررت "ماركا" استغلال فترة التوقف الدولي من أجل التعرف على أكثر المنتخبات التي يحبها متابعوها، عبر وضع نقاط من 0 إلى 10 لكل منتخب من أصل 30 منتخبا تم اختيارها، واحتساب المتوسط لتحديد الفائز. وشارك نحو (60330) ألف شخص في الاستفتاء حتى لحظة كتابة هذه السطور، وشهدت الاختيارات الكثير من المفاجآت.

ويتصدر منتخب إسبانيا الترتيب حتى الآن بمتوسط (7.33) نقاط، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن معظم متابعي الصحيفة إسبان، وبالتالي سيمنحون منتخب بلادهم نقاطا مرتفعة.

والمفاجأة كانت في المركز الثاني الذي يحتله المنتخب الكرواتي المتوج ببرونزية مونديال "قطر 2022"، بمتوسط (5.95) نقاط، بالتساوي مع البرازيل.

ويأتي في المراكز من الرابع وحتى العاشر كل من، ألمانيا (5.60) نقاط، الأوروغواي (5.41)، إيطاليا (5.34)، البرتغال (5.32)، الدنمارك (5.28)، اليابان (5.17)، بلجيكا (5.15).

والمفاجأة الأكبر هي إحلال منتخب الأرجنتين، حامل لقب بطل كأس العالم 2022، المركز 16 بمتوسط (4.93) نقاط.

بينما يأتي منتخب مصر في المركز 24 بمتوسط بلغ (4.41) نقاط، وفي المركز 27 يأتي منتخب المغرب بمتوسط (4.26) نقاط، رغم إبهار الجميع في مونديال قطر والحصول على المركز الرابع ويحتل منتخب تونس المركز 28 بمتوسط (4.25) نقاط، ويليه المنتخب السعودي، الذي فجر مفاجأة كبيرة في مونديال قطر، بفوزه على منتخب الأرجنتين، بمتوسط (3.89) نقاط