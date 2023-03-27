ما هي قصة التعديلات القضائية في إسرائيل؟ المليشيات يستحدثون معتقلات داخل مبانٍ حكومية في مدينة إب و حملات خطف طالت العشرات أرامكو تستحوذ على حصة بـ 3.6 مليار دولار في مصفاة نفط صينية هندس انقلاباً قضائياً وتراجع.. من هو الوزير الذي أشعل إسرائيل ؟ زلزال قوي آت خلال أيام..تفاصيل تغريدة مريبة للعالم الهولندي قانون أشعل إسرائيل و هذه تفاصيله.. ومظاهرات حاشدة تحاصر شوارع تل أبيب الروائح المنبعثة من عرق الآخرين قد تساعد في علاج مشكلة في الصحة العقلية مواقع محسوبة على "الناصري" تكرر دعاية الحوثي عام 2014 ضد مأرب في 2023 إسرائيل تشتعل.. إقالة وزير الدفاع والمظاهرات تحاصر نتنياهو الحوثي يحدد 5 شروط للقبول بتجديد الهدنة والجلوس على طاولة المفاوضات
وافقت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، على شراء حصة 10% في مجمع نفطي عملاق في الصين مقابل 24.6 مليار يوان (3.6 مليار دولار)، في صفقة من شأنها أن توسع بشكل كبير وجودها في مجال التكرير في الصين.
وأفادت وكالة "بلومبرغ"، أن "أرامكو" ستورد 480 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى مصفاة "رونغ شنغ" للبتروكيماويات في مقاطعة تشجيانغ الشرقية على مدى 20 عاماً، وفقاً لبيان صادر عن الشركة الصينية.
وذكر ذلك البيان أن أرامكو ستقدم ائتماناً قدره 800 مليون دولار لشركة "Rongsheng" للشراء. وستستحوذ شركة أرامكو أوفرسيز، وهي شركة تابعة لأرامكو، على الأسهم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
مادة اعلانية تمتلك "Rongsheng" نسبة 51% من الأسهم في شركة تشجيانغ للبترول والكيماويات، والتي بدورها تمتلك وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير والكيماويات في الصين، مع القدرة على معالجة 800000 برميل يومياً من النفط الخام وإنتاج 4.2 مليون طن متري من الإيثيلين في السنة.
مساهمون في "نماء للكيماويات" يطلبون عقد جمعية عمومية لعزل عضوين بمجلس الإدارة شركات سوق السعوديةمساهمون في "نماء للكيماويات" يطلبون عقد جمعية عمومية لعزل عضوين بمجلس الإدارة من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، محمد القحطاني، في بيان منفصل: "يوضح هذا الإعلان التزام أرامكو طويل الأجل تجاه الصين وإيمانها بأساسيات قطاع البتروكيماويات الصيني".
وتأتي الصفقة بعد يوم من اتفاق أرامكو السعودية وشركائها الصينيين على بناء مجمع للتكرير والبتروكيماويات في شمال شرق الصين، مما يسرع من المشروع الذي توقف مؤقتاً أثناء الوباء