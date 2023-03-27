زلزال قوي آت خلال أيام..تفاصيل تغريدة مريبة للعالم الهولندي

الإثنين 27 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يواصل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل، تغريداته المتعلقة بالنشاط الزلزالي رغم معارضة شريحة واسعة من علماء الجيولوجيا لطريقته في التنبؤ.

وفي تغريدة جديدة مرفقة بصورة ومقطع فيديو، نشرها صباح اليوم الاثنين، حذر هوغربيتس من "نشاط زلزالي أقوى في الأيام المقبلة"، موضحاً هندسة الكواكب اليوم وغداً.

إلى ذلك، علق ناشطون على التغريدة متسائلين عن المكان المتوقع أن يشهد نشاطاً زلزالياً.

فيما قلل آخرون من شأن توقعات العالم الهولندي، مشككين في صدقية ما يقول.

تنبؤات تركيا يذكر أن تحذيرات هوغربيتس تسببت في حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير.