إسرائيل تشتعل.. إقالة وزير الدفاع والمظاهرات تحاصر نتنياهو

الإثنين 27 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تصاعدت الاحتجاجات على نطاق واسع في إسرائيل، الأحد، بعدما أقدم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على إقالة وزير الدفاع، يوآف غالانت، بعدما أبدى معارضة صريحة لمشروع تعديلات القضاء.

وما إن جرى الإعلان عن قرار الإقالة حتى خرج محتجون في تل أبيب من أجل الاحتجاج، فيما قال زعماء المعارضة الإسرائيلية في البرلمان إن نتنياهو "تجاوز خطا أحمر".

وعبر البيت الأبيض عن قلقه مما يجري في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بسبب رفضه للتعديلات القضائية.

بدوره، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، استقالته، احتجاجا على إقالة غالانت، وقال عساف زمير في خطاب استقالته "لا يمكنني أن أخدم بحكومة يقودها نتنياهو ".

كما أوضح إن الوضع السياسي في إسرائيل وصل إلى "نقطة حرجة"، واصفاً قرار إقالة غالانت بأنه "خطير"، وفق ما نقله موقع "واي.نت" الإسرائيلي.

وأشار زمير إلى أن تشريع التعديلات القضائية الذي دعا غالانت لوقف العمل به أمس السبت "يقوض أساس النظام الديمقراطي ويهدد سيادة القانون" في إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بأن رئيس نقابة العمال في إسرائيل سيعلن غدا الاثنين عن إضراب شامل في جميع المرافق الاقتصادية في إسرائيل.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن رئيس الاتحاد العمالي الإسرائيلي سيعقد جلسة خاصة غداً، وتفيد التقديرات أن السوق الإسرائيلية في طريقها إلى إضراب شامل.