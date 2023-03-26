أول رد أمريكي على نشر روسيا لـ أسلحة نووية في بيلاروسيا

الأحد 26 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، مساء أمس السبت، أول تعليق على القرار الروسي الأخير بنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.





وفي بيان نقلته وسائل إعلام، قالت الدفاع الأمريكية، “إنه لا توجد مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا”.



وجاء في بيان “رأينا تقارير عن إعلان روسيا وسنواصل مراقبة هذا الوضع”.



وأضاف :”لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي”.



تهديد روسي مستمر



وكان الرئيس الروسي أعلن عن هذه الخطوة مؤكداً أنها لا تشكل أي انتهاك للمعاهدات الدولية، قائلاً: إن روسيا أرسلت بالفعل عشر مقاتلات إلى بيلاروسيا تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية.



ورفضت روسيا في أكثر من مناسبة تقارير غربية عن عزمها استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، واعتبرت ذلك بمجرد “دعاية مناوئة”.



ورغم أن مسؤولين روس لوحوا مراراً باستخدام الأسلحة النووية في الحرب، ورفعت القوات النووية الروسية استعداداتها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إلا أنّ الدفاع الأمريكية أكدت بعدة مناسبات أنها لم تجد أي إشارات على نيّة روسيا استخدام هذه الاسلحة.