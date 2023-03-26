امسية رمضانية برعاية المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء دعما لصندوق شهداء وجرحى مديرية نهم

الأحد 26 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أقام صندوق شهداء وجرحى ومعاقي مديرية نهم الأمسية الرمضانية السنوية، بمدينة مارب، برعاية المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء.

وألقيت في الأمسية عدد من الكلمات الخطابية والفقرات الفنية نالت استحسان الحاضرين.

وجرى خلال الفعالية تقديم التبرعات لصالح مشاريع وأنشطة الصندوق، وبلغت الحصيلة الأولية 12 مليون ريال. حضر الفعالية عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، والشخصيات الاجتماعية، وجموع من أبناء المديرية.