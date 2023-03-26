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حصد الباحث اليمني قيس راشد صلاح درجة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة الأزهر بـ جمهورية مصر العربية عن رسالته حول " دور المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة في الوحدات الحكومية دراسة تطبيقية على مصلحة الضرائب في اليمن "
وتكونت لجنة الإشراف من الاساتذة:الاستاذ الدكتور/ احمد عبدالقادر استاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الازهر والدكتور/ محمد ابراهيم محمد مدرس المحاسبة بالكلية.
كما تكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، من الاساتذة:الاستاذ الدكتور/ محمود عبدالفتاح رزق استاذ المحاسبة ورئيس قسم المحاسبة الاسبق بكلية التجارة جامعة المنصورة والاستاذ الدكتور/ عزالدين فكري تهامي استاذ ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة الازهر وعميد كلية الإدارة السابق بالجامعة الحديثة والاستاذ الدكتور/ احمد عبدالقادر احمد استاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الازهر.
وبعد المناقشة والتداول، تم منح الباحث قيس راشد صلاح، درجة دكتوراه الفلسفة في المحاسبة، وأشادت لجنة المناقشة والحكم بالأطروحة، والجهد الكبير الذي بذله الباحث.
وقد قدّم الباحث عرضًا مميزًا نال إعجاب لجنة التحكيم التي أشادت بالأطروحة و بأداء الباحث المتمكّن والذي أجاب على كل تساؤلات اللجنة والحضور.