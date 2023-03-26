شاهد: فيديو يوثق ما فعله ''مشرف حوثي'' بطفل في صنعاء

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في انتهاك جديد لميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء ، وثق فيديو مخيف انتشر خلال الساعات الماضية، بين اليمنيين عبر مواقع التواصل ما فعله مشرف حوثي بطفل في صنعاء.
وظهر أحد عناصر الحوثيين في الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، يركل طفلاً في أحد أسواق صنعاء، ثم يرفعه ويرميه على الأرض، وذلك في مشهد وحشي أثار غضباً واسعاً.
فيما تبيّن أن الصغير نجل أحد بائعي الفواكه والخضراوات، وركله الحوثي عندما اعترض على ابتزاز المشرف ومسلحين معه لوالده واعتدوا عليه، وفقاً لما أفادت وسائل إعلام محلية.
واتضح أن المعتدي يعمل في مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة، وقام بإطلاق النار لتخويف أسرة الطفل والمواطنين الذين تجمعوا لإنقاذ الصغير من بين يديه في منطقة دار سلم صنعاء.
يشار إلى أن العديد من المنظمات الحقوقية كانت انتقدت سابقا الانتهاكات الحوثية التي يعانيها المدنيون في مناطق سيطرة الميليشيات.
كما تطرق المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، مؤخراً إلى انتهاكات ومضايقات الحوثيين لليمنيين القاطنين في العاصمة صنعاء، مشددا على التزام الولايات المتحدة تجاه اليمنيين في صنعاء، الذين عانوا من الاعتقال والتهديدات والمضايقات من الحوثيين.
إلى ذلك أكد أن تلك الانتهاكات ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من أعمال الحوثيين ضد المدنيين اليمنيين، بحسب تعبيره.