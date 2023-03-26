رئيس الأركان يتفقد المقاتلين في المنطقة الرابعة ويشيد بمستوى الجاهزية

الأحد 26 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-عدن

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أطلع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، صباح اليوم الأحد، على الجاهزية القتالية لمنتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، وذلك خلال زيارة تفقدية لقيادة المنطقة.

والتقى رئيس الأركان خلال الزيارة - التي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري - ويرافقه فيها قائد قوة الدعم والاسناد بالداخل اليمني اللواء الركن سلطان البقمي، بقيادة المنطقة العسكرية الرابعة.

وهنأ الفريق بن عزيز الجميع بحلول شهر رمضان المبارك، مشيدا بما لمسه من جاهزية عالية لدى منتسبي المنطقة، والدور الذي تقوم به الوحدات التابعة لها، في مواجهة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، وتثبيت الأمن والاستقرار.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة، أن المشروع الوطني الذي يهدف لاستعادة الدولة وتحرير العاصمة صنعاء، هو الذي سينتصر في النهاية.

وثمن رئيس الأركان الدعم اللامحدود الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لبلادنا في مختلف المجالات وفي المقدمة الدعم للقضاء على تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية.

وكان قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن قد ألقى كلمة ترحيبية استعرض فيها المهام المناطة بقيادة المنطقة العسكرية والتي يشمل نطاق مهامها العسكرية محافظات ( أبين، وعدن، ولحج، والضالع، وتعز) والجاهزية القتالية العالية لأفراد وضباط وقادة المنطقة العسكرية الرابعة.

إلى ذلك زار رئيس هيئة الأركان العامة، ومعه قائد قوة الدعم والاسناد بالداخل اليمني، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، صباح اليوم، معمل الخياطة التابع للقوات المسلحة بالقاعدة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن.

واطلع نائب مدير التمويل مدير القاعدة الإدارية العميد الركن على محمد الكود، رئيس الأركان على مستوى انتاج المعمل من الملابس والمستلزمات العسكرية.

وعبر رئيس الأركان، عن سعادته بزيارة المعمل الذي يعمل فيه عنصر نسائي من أسر الشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن.. وقال "نحن فخورون بما لمسناه من تفاعل جاد ومثمر للعنصر النسائي والدور الكبير لهن في مختلف ميادين البطولة والشرف".

رافق رئيس هيئة الاركان العامة رئيس هيئة العمليات اللواء الركن/ خالد الأشول، وعدد من قيادات وزارة الدفاع، ومدراء عموم الدوائر بديوان الوزارة.