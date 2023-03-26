أردوغان يتحدث عن اختبار جديد.. ويصف الانتخابات بأنها مفترق طرق تاريخي

الأحد 26 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الانتخابات التي ستجرى في 14 أيار/ مايو المقبل، بأنها تشكل منعطف طرق جديدا، وقال: "نحن أمام انتخابات جديدة واختبار جديد".

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الرئيس التركي، خلال اجتماع الجمعية العامة لوقف "نشر العلم"، في إسطنبول.

وقال أردوغان: "لقد اجتزنا العديد من الاختبارات حتى الآن في النضال السياسي الذي نخوضه مع المثل الأعلى لتركيا العظيمة والقوية.. ونحمد الله الذي مكننا من تحقيق النصر في كل نضال سياسي دخلناه".

وأضاف: "نحن على عتبة اختبار وانتخابات جديدة مع بلدنا وشعبنا وإخواننا حول العالم الذين يوجهون عيونهم وقلوبهم نحونا".

وتابع: "كل انتخابات مهمة، ولكن انتخابات 14 أيار/ مايو تشكل مفترق طرق تاريخيا في ظل الاصطفافات الداخلية، والتطورات الإقليمية والعالمية".

وأضاف أن كل قوى الشر من منظمات إرهابية وأصحاب المصالح تترقب 14 أيار/ مايو.

وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أبلغه بمتابعته الشخصية للانتخابات في تركيا.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يكون 14 أيار/ مايو بداية عصر جديد بتحقيق النصر، وقال: "آمل أن تحقق تركيا في المرحلة المقبلة نقلة إلى موقع مختلف في العالم".

وقال: "لا يمكننا أن نعهد بمستقبل الأمة إلى أولئك الذين لا يترددون في التعامل مع الهياكل الهامشية، بما في ذلك الامتدادات السياسية للمنظمة الانفصالية".

طرق التنمية وقال أردوغان، إن بلاده أقدمت، الأسبوع الماضي، على خطوة حساسة وأولية عبر بدء العمل على مشروع "طريق التنمية" الممتد من البصرة في العراق إلى بلاده، مبينا أنهم سيواصلون زف بشائر جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأكد أردوغان عزمه على تحويل المئوية الحالية إلى "قرن تركيا"، مبينا أنه وإدارته يبذلون أقصى ما لديهم من أجل تحقيق هذا الأمر.

وأوضح أنه في هذا الإطار، اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على "العمل معاً لإنجاز مشروع طريق التنمية الرامي لبناء ممر نقل بري وسكة حديد يمتدان من البصرة إلى الحدود التركية".

ووصف أردوغان المشروع المذكور بأنه خطوة لربط تركيا بمنطقة الخليج العربي من جديد. وتابع: "سنواصل خلال الأيام المقبلة، زف البشائر الجديدة لشعبنا".

والأسبوع الفائت، أعلن أردوغان أنه اتفق مع رئيس الوزراء العراقي الذي حل ضيفا في أنقرة، على تكليف الوزراء المعنيين بالعمل على تحقيق مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي أعقب لقاءه مع السوداني أن "هذا المشروع سيعزز التعاون الإقليمي ويطور تجارتنا ويقوي علاقاتنا الإنسانية. ونحن ندرك أن الدول الشقيقة الأخرى أيضا تهتم بهذا المشروع.

أنا على ثقة أننا مع مشاركتهم، سنتمكن من تحويل مشروع طريق التنمية إلى طريق الحرير الجديد لمنطقتنا