بعد قرار بوتين.. أوكرانيا تتحدث عن رهينة نووية

الأحد 26 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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رأت كييف، الأحد، أن روسيا "تحتجز بيلاروسيا رهينة نووية" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي الدولة الحليفة لموسكو.

وكتب الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تغريدة: "يحتجز الكرملين بيلاروسيا رهينة نووية"، مضيفا أن هذا القرار "خطوة نحو زعزعة استقرار البلد".

تطور جديد للحرب الروسية الأوكرانية أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بشكل مفاجئ، أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة، مؤكدا أنه تم إرسال بالفعل 10 مقاتلات إلى مينسك تستطيع حمل أسلحة نووية تكتيكية. جاء إعلان الرئيس الروسي عن هذه الخطوة، وسط استمرار المعارك في شرق أوكرانيا، بينما تقول تقارير غربية إن الروس يواجهون تعثرا ولم يستطيعوا تحقيق الأهداف العسكرية على النحو الذي أرادوه.

قال المتخصص العسكري بالمعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، موسيينكو ماتوزوف، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن روسيا أدركت أن الحسم العسكري قريب المدى لن يتم في ظل ثبات وتيرة المعارك دون تحقيق أي تقدم ملحوظ لكلا الطرفين.

أضاف ماتوزوف، أنه منذ بداية الحرب تعد بيلاروسيا نقطة انطلاق وتدريب وتجهيز للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، مؤكدا أن قرار بوتين الأخير يمثل الخطوة الأخيرة نحو دخول مينسك الصراع بشكل مباشر لمحاولة حسم المعارك العصية على موسكو وتشتيت الانتباه بفتح جبهة جديدة.

أشار ماتوزوف، إلى أن نشر موسكو للأسلحة النووية التكتيكية يأتي أيضا ضمن خططتها الرامية لتأمين القرم أيضا نظرا لتخوفها من الهجوم المضاد الأوكراني.

مزايا الأسلحة النووية التكتيكية تتميز الأسلحة النووية التكتيكية في معظم الأحيان بحجمها أو مداها أو استخدامها لأهداف عسكرية محدودة دون سحق المنطقة بأسرها والتسبب في تداعيات إشعاعية واسعة النطاق.

تعد روسيا القوة النووية الأولى في العالم، مع مخزون بنحو 4500 رأس نووية وفق تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI).

يأتي السلاح التكتيكي قصير المدى مزودا برؤوس نووية صغيرة تدعم نظام توجيه ورأسا حربيا قويا. يبلغ مدى الأسلحة النووية التكتيكية، أقل من 500 كيلومتر برا، وتصل لـ600 كيلومتر جوا وبحرا.

تنقسم الأسلحة النووية التكتيكية من حيث القوة إلى نوعين، الأولى تفوق قوتها القنبلة التي سقطت على هيروشيما، وهناك أسلحة أخرى لا تزيد قوتها التدميرية على دُفعة نيران مدفعية.

يمكن تحميل الرؤوس الحربية النووية التكتيكية على أنواع مختلفة من الصواريخ التي تحمل عادة رؤوسا تقليدية مثل الصواريخ المجنحة وقذائف المدفعية. وفقا للاستخبارات الأميركية، تمتلك روسيا حوالي 2000 سلاح نووي تكتيكي