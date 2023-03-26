تحديد موعد ومكان القمة العربية 32 القادمة في دولة خليجية

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أعلن الأمين العام المساعد، المشرف على شؤون مجلس الجامعة العربية، السفير حسام زكي، أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل.
وجاء القرار عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية، وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليها.
وأضاف الأمين العام المساعد أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار 5 أيام.
تجدر الإشارة إلى أن العام الجاري من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الإفريقية في المملكة العربية السعودية.