الحوثي يعلن الحرب على أقارب النشطاء .. هذا ما تعرض له شقيقي الناشط «مصطفى المومري» يوم امس وسط صنعاء

الجمعة 24 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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اعتدت مليشيات الحوثي الارهابية يوم امس الاربعاء بالضرب المبرح على شقيقي الناشط اليمني مصطفى المومري اثناء مرورهم وسط العاصمة صنعاء.



وذكرت مصادر محلية في صنعاء لمأرب برس بان طه وعمار المومري شقيقي الناشط مصطفى المومري تعرضا للضرب المبرح والاختطاف من قبل عناصر حوثية بعد ان قامت الاخيرة باعتراضهما واطلاق النار عليهما اثناء مرورهما بسيارتهما وسط العاصمة صنعاء.

المصادر افادت بان المليشيات نقلت شقيقي مصطفى المومري بعد الاعتداء عليهم الى قسم الجديري.

وعن دوافع اعتداء واختطاف المليشيات لشقيقي الناشط المومري اكدت المصادر بان اشقاء وعدد من اقارب الناشط المومري كانوا في طريقهم إلى ميدان السبعين لتنفيذ وقفه احتجاجية لمطالبة المليشيات بالإفراج عن شقيقهم مصطفى المومري المختطف في سجون المليشيات.

وكانت محكمة تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء قد اصدرت خلال اليومين الماضيين حكما قضى بسجن الناشطين أحمد علاو ومصطفى المومري وأحمد حجر وحمود المصباحي مدة تتراوح بين 3 سنوات و6 أشهر.

وقال المحامي وضاح قطيش إن المحكمة قضت بسجن أحمد علاو مدة 3 سنوات، ومصطفى المومري مدة سنة ونصف، وأحمد حجر مدة سنة، وحمود المصباحي مدة 6 أشهر.

كما قضت المحكمة الحوثية بحذف قنوات الناشطين من مواقع التواصل الاجتماعي وتغريمهم 10 ملايين ريال.

وكانت مليشيا الحوثي في صنعاء قد اختطفت الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد حجر، واقتادته إلى مكان مجهول.

وجاء اختطاف "حجر"والمومري بعد ايام من نشرهم مقطع فيديو على قناته في اليوتيوب، هاجم فيه حكومة المليشيا وفسادها وتجويعها لليمنيين، والتغيير الكبير الحاصل في المناهج والقطاع التعليمي.

وأدان نشطاء وقيادات متواجدة في صنعاء جريمة الاختطاف، مؤكدين في حملة تضامن أن المليشيا تمارس القمع وتكميم الأفواه، وتوزع تهم الخيانة والعمالة لكل من ينتقد فسادها ونهبها للمال العام، وانتهاكاتها بحق المواطنين.