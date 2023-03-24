بتكلفة بلغت 150مليون ، مكتب التربية في مأرب يتسلم مدرسة نشوان الحميري من مؤسسة توكل كرمان السودان تجدد دعمها لـ اليمن لتعزيز الاستقرار وعودة الشرعية عاجل: السعودية تجري مباحثات لإعادة العلاقات مع دولة عربية بعد سنوات من القطيعة اللواء « سلطان العرادة» يعلق على تصعيد الحوثي في حريب مأرب وتعز ويبلغ واشنطن موقف «الرئاسي» بيان للمقاومة الشعبية بمأرب والجوف: نستنكر استبعاد السياسي محمد قحطان من صفقة التبادل ونطالب بتغيير وفد الحكومة الأزمات الدولية :الاتفاق السعودي الإيراني لاينهي الحرب اليمنية اتفاق جديد بين السعودية وإيران منظمة حقوقية تحدد السبب الذي يجعل مليشيا الحوثي تتمادى في استهداف المدنيين عدن: الفريق بن عزيز يصل العاصمة المؤقتة لهذه المهمة ووزير الدفاع يعود الانتقالي يعلن رسمياً تمرده على الرياض
أقيم اليوم في مديرية الوادي فعالية تسليم مبنى مدرسة نشوان الحميري في حي جو النسيم ، بدعم وتمويل من مؤسسة توكل كرمان الدولية.
وقال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب أن المدرسة تعتبر إضافة نوعية في حي ناشىء كان يفتقر لها حيث سيستفيد من المدرسة قرابة ٥٠٠ طالب من أبناء حي جو النسيم ، شاكرا جهود المؤسسة وجهود العاملين ضمن فريق العمل ،مشددا على ضرورة تظافر الجهود لإنجاز مزيدا من المشاريع التعليمية بما يخفف من الضغط على المدارس الحكومية في ظل الحاجة الملحه تماشيا مع الإزحام السكاني في المحافظة نتيجة إستمرار تدفق النازحين للمحافظة ،
وقال أسامة الأعور منسق مؤسسة توكل كرمان بالمحافظة بأن بناء المدرسة جاء نتيجة لإحتياج المنطقة بعد فحص وتدقيق من قبل فريق المؤسسة حيث تم التنسيق مع الواقف ومكتب التربية بالمحافظة وتم إقرار المشروع ، شاكرا الجهود الرسمية التي بذلت من قبل السلطات المحلية ومكتب التربية بالمحافظة ،
من جهته أشاد مدير مكتب التربية بمديرية الوادي ناصر طعيزان بخطوة بناء المدرسة ،
وأضاف أن المنطقة لا زالت بحاجة لتظافر كل الجهود رسمية وأهلية لإيجاد مؤسسات تربوية وتعليمية تستوعب كثافة المقبلين على المدارس من مختلف الأعمار والمراحل ، وتخللت الفعالية كرنفالا فنيا وإنشادي ورقصات شعبية.
متنوعة وكلمات للسلطة المحلية وللجهة الممولة ، ولمجلس الأباء في المنطقة والتي عبرت بمجملها عن السعادة الغامرة االتي شعر بها الجميع .