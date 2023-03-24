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بتكلفة بلغت 150مليون ، مكتب التربية في مأرب يتسلم مدرسة نشوان الحميري من مؤسسة توكل كرمان

الجمعة 24 مارس - آذار 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
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 أقيم اليوم في مديرية الوادي فعالية تسليم مبنى مدرسة نشوان الحميري في حي جو النسيم ، بدعم وتمويل من مؤسسة توكل كرمان الدولية. 

وقال نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب أن المدرسة تعتبر إضافة نوعية في حي ناشىء كان يفتقر لها حيث سيستفيد من المدرسة قرابة ٥٠٠ طالب من أبناء حي جو النسيم ، شاكرا جهود المؤسسة وجهود العاملين ضمن فريق العمل ،مشددا على ضرورة تظافر الجهود لإنجاز مزيدا من المشاريع التعليمية بما يخفف من الضغط على المدارس الحكومية في ظل الحاجة الملحه تماشيا مع الإزحام السكاني في المحافظة نتيجة إستمرار تدفق النازحين للمحافظة ،

وقال أسامة الأعور منسق مؤسسة توكل كرمان بالمحافظة بأن بناء المدرسة جاء نتيجة لإحتياج المنطقة بعد فحص وتدقيق من قبل فريق المؤسسة حيث تم التنسيق مع الواقف ومكتب التربية بالمحافظة وتم إقرار المشروع ، شاكرا الجهود الرسمية التي بذلت من قبل السلطات المحلية ومكتب التربية بالمحافظة ،

من جهته أشاد مدير مكتب التربية بمديرية الوادي ناصر طعيزان بخطوة بناء المدرسة ،

وأضاف أن المنطقة لا زالت بحاجة لتظافر كل الجهود رسمية وأهلية لإيجاد مؤسسات تربوية وتعليمية تستوعب كثافة المقبلين على المدارس من مختلف الأعمار والمراحل ، وتخللت الفعالية كرنفالا فنيا وإنشادي ورقصات شعبية.

متنوعة وكلمات للسلطة المحلية وللجهة الممولة ، ولمجلس الأباء في المنطقة والتي عبرت بمجملها عن السعادة الغامرة االتي شعر بها الجميع .

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