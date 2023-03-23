السودان تجدد دعمها لـ اليمن لتعزيز الاستقرار وعودة الشرعية

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أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، عن حرص بلاده على مساندة اليمن لتعزيز الاستقرار وعودة الشرعية.
جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.
وأكد البرهان على "حرص السودان على مساندة اليمن لتعزيز الاستقرار والسلام وعودة الشرعية"، وفق البيان.
وأطلع بن مبارك البرهان "على نتائج المباحثات والجهود السياسية المشتركة وبنود مذكرة التفاهم التي وقّعت بالأمس (الأربعاء) بين وزارتي الخارجية السودانية ووزارة الخارجية اليمنية".
والأربعاء، أجرى وزير الخارجية السوداني علي الصادق، ونظيره اليمني بن مبارك، مباحثات مشتركة اختُتمت بتوقيع مذكرة تفاهم لتكوين لجنة تشاور سياسي بين وزارة الخارجية في البلدين.