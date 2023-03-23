بيان للمقاومة الشعبية بمأرب والجوف: نستنكر استبعاد السياسي محمد قحطان من صفقة التبادل ونطالب بتغيير وفد الحكومة

الخميس 23 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-خاص

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رحبت المقاومة الشعبية بمحافظتي مأرب والجوف، باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين، الذي توصلت له الأطراف اليمنية في مشاورات جنيف بسويسرا، مستنكرة استبعاد السياسي محمد قحطان من صفقة التبادل .

وقال بيان وصل مأرب برس، صادر عن المقاومة الشعبية بمحافظتي مارب والجوف ''انها تابعت نتائج المفاوضات بين وفد الحكومة اليمنية ووفد مليشيات الحوثي الإرهابية، وهي إذ ترحب بمن سيتم الافراج عنهم من المختطفين والمخفيين قسرا في سجون المليشيات, مقابل الإفراج عن المقاتلين الحوثيين الذين تم أسرهم في ميدان المعركة و أيديهم ملطخة بدماء الشعب اليمني ، تستنكر أشد الاستنكار استبعاد المناضل الكبير الأستاذ محمد قحطان من قائمة التبادل ,على الرغم أنه من ضمن المشمولين بالقرار الدولي إلى جانب محمود الصبيحي وفيصل رجب وناصر هادي ''.

ودعت المقاومة الشعبية وفد الحكومة المفاوض إلى توضيح أسباب هذا الاستبعاد ، وطالبت من الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي بتغيير وفد التفاوض الذي لم يكن على قدر المسئولية التي أوكلت إليه في الدفاع عن جميع أبناء الشعب اليمني وإخراجهم من سجون المليشيات الحوثية الإرهابية، وفق البيان.

واضاف البيان: تنتظر المقاومة الشعبية في مأرب والجوف من مجلس النواب موقفا وطنيا تجاه هذه الصفقة المجحفة في حق الشعب اليمني، ونشكر كل من اصدر بيان إدانة واستنكار لهذه العملية كما تدعو المبعوث الدولي والمجتمع الدولي لوقف كل أساليب التدليل في التعامل مع مليشيات الحوثية الإرهابية التي تستخدم ملف الأسرى كورقة سياسية لتنفيذ أجندتها المرتبطة بإيران ، وأن يتحملوا مسئوليتهم الأخلاقية في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اليمني وخاصة قضية الأسرى .

وتابع:''إن استمرار مليشيات الحوثي في إخفاء مصير المناضل الأستاذ محمد قحطان يؤكد حقيقة هذه المليشيات الإرهابية العنصرية التي تتلذذ بمعاناة الشعب اليمني، وتمارس أبشع الجرائم ضد كل من يخالفها، سيظل الأستاذ المناضل محمد قحطان رمزا وطنيا يمثل كل أبناء الشعب اليمني ورجل السلام والتعايش والحوار''.