آخر الاخبار

السودان تجدد دعمها لـ اليمن لتعزيز الاستقرار وعودة الشرعية عاجل: السعودية تجري مباحثات لإعادة العلاقات مع دولة عربية بعد سنوات من القطيعة اللواء « سلطان العرادة» يعلق على تصعيد الحوثي في حريب مأرب وتعز ويبلغ واشنطن موقف «الرئاسي» بيان للمقاومة الشعبية بمأرب والجوف: نستنكر استبعاد السياسي محمد قحطان من صفقة التبادل ونطالب بتغيير وفد الحكومة الأزمات الدولية :الاتفاق السعودي الإيراني لاينهي الحرب اليمنية اتفاق جديد بين السعودية وإيران منظمة حقوقية تحدد السبب الذي يجعل مليشيا الحوثي تتمادى في استهداف المدنيين عدن: الفريق بن عزيز يصل العاصمة المؤقتة لهذه المهمة ووزير الدفاع يعود الانتقالي يعلن رسمياً تمرده على الرياض ''لا اله الا الله الحوثي عدو الله'' الآلاف في مدينة إب يشيعون جثمان ''المُكَحل'' ويهتفون ضد المليشيات الحوثية

اتفاق جديد بين السعودية وإيران

الخميس 23 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 520

اتفق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان على عقد لقاء ثنائي بينهما قريباً.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا اللقاء سيمهد الأرضية لإعادة فتح السفارات والقنصليات بين البلدين، دون تحديد موعد اللقاء.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا في بكين، في وقت سابق من الشهر الجاري، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين.

وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار.

وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعا لتفعيل لترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

إقراء أيضاً
عاجل: السعودية تجري مباحثات لإعادة العلاقات مع دولة عربية بعد سنوات من القطيعة
السياسة والمهاجرون.. تفاصيل تكشف كيف حققت كندا المعجزة التاريخية؟
بـ4 كلمات فقط.. سر رسائل غامضة تجتاح شوارع روسيا: انتظروا 23 مارس
ناخبوه سيلعبون الدور الأبرز.. 3 خيارات لـ العمل والحرية بانتخابات تركيا
تفاصيل التحرك التاسع والأضخم.. فرنسا تستعد لـ الخميس الأعنف و الأسود ضد قانون ال
كواليس الجامعة العربية قبل غزو العراق.. عمرو موسى يكشف عن مبادرة بشأن صدام حسين
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس