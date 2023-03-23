عدن: الفريق بن عزيز يصل العاصمة المؤقتة لهذه المهمة ووزير الدفاع يعود

الخميس 23 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-عدن

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وصل رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير حمود بن عزيز، اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ووفق الاعلام الرسمي، سيتفقد رئيس الأركان، خلال الزيارة التي يرافقه فيها، رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، وقائد قوة الدعم والإسناد بالداخل اليمني، اللواء الركن سلطان بن عبدالله البقمي، الوحدات العسكرية في المنطقة الرابعة.

كان في استقباله في مطار عدن قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء الركن عبد الحكيم الشعيبي ونائب رئيس هيئة العمليات العميد ركن ناجي عباس ناجي وعدد من القيادات العسكرية.

في سياق آخر عاد وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم الخميس، إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة تفقدية لمنتسبي القوات المسلحة في عدد من المحافظات.

وشملت زيارة وزير الدفاع محافظات مأرب وسقطرى والمهرة، اطلع خلالها على أوضاع عدد من المناطق والوحدات العسكرية وهيئات ودوائر وزارة الدفاع، إضافة إلى تفقد الجاهزية القتالية والروح المعنوية لمنتسبي القوات المسلحة.

كما قام الفريق الداعري بزيارة ميدانية إلى خطوط التماس في جبهات محافظة مأرب واطلع عن قرب على أوضاع المقاتلين الأشاوس وصمودهم الاسطوري في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية.