الانتقالي يعلن رسمياً تمرده على الرياض

الخميس 23 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - CNN

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قال المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، إنه لن يكون ملتزما بأي اتفاق سعودي حوثي يمس الأمور المتعلقة بالجنوب.

ونقلت شبكة سي إن إن عن بيان للانتقالي قوله "لن يكون ملزماً بأي اتفاق سعودي حوثي يمس الأمور المتعلقة بالجنوب " سواء من الناحية الإدارية أو الأمنية أو في الأمور المتعلقة بمشاركة الموارد ".

وبحسب البيان فإن الرياض عزلت جميع أصحاب المصلحة المعنيين من هذه المحادثات ، مضيفا أن الانتقالي سيدعم المفاوضات إذا اقتصرت على تمديد الهدنة ولم تتناول إلا المخاوف الأمنية السعودية.

وأضاف الانتقالي إنه يريد عودة اليمن إلى الوضع الذي كان عليه قبل عام 1990 عندما تم تقسيم البلاد إلى شمال اليمن وجنوب اليمن.

وقال مسؤول إماراتي لشبكة CNN إن بلاده "تدعم جهود المملكة العربية السعودية للانخراط المباشر مع مليشيات الحوثي" ويقدر دورها في "دفع الجهود المتعددة الأطراف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة".

ويقول بعض المحللين إن الانسحاب السريع للسعودية من البلاد يمكن أن يمكّن الحوثيين المدججين بالسلاح ويمنحهم حرية نشر نفوذهم دون عوائق.

وبحسب الشبكة فإن الأمم المتحدة تضغط من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني في اليمن حيث تحاول "البناء على الزخم الحالي نحو تسوية سياسية شاملة ومستدامة".