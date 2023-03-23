من المرمى إلى المرمى.. هدف على أعتاب غينيس أطعمة يجب الابتعاد عنها في شهر رمضان كيف نعالج الصداع في أول أيام رمضان؟ السياسة والمهاجرون.. تفاصيل تكشف كيف حققت كندا المعجزة التاريخية؟ كيف أثارت تغريدة إيلون ماسك موجة من الكراهية على تويتر ؟ رونالدو يفاجئ السعوديين بهذا التصريح عن الدوري المحلي بصمات داعش .. مقابر جماعية وروايات مرعبة بـ4 كلمات فقط.. سر رسائل غامضة تجتاح شوارع روسيا: انتظروا 23 مارس ناخبوه سيلعبون الدور الأبرز.. 3 خيارات لـ العمل والحرية بانتخابات تركيا تفاصيل التحرك التاسع والأضخم.. فرنسا تستعد لـ الخميس الأعنف و الأسود ضد قانون التقاعد
يعاني كثر من اختيار قائمة الأطعمة المناسبة لشهر رمضان المبارك، بحيث لا تعرضهم الاختيارات الخاطئة لمخاطر السمنة أو الكسل والخمول.
فيما يلي أبرز الأطعمة التي ينصح الخبراء بتجنبها خلال شهر رمضان لتفادي الشعور بالكسل: الحبوب المعالجة التي تستخدم في صناعة الخبز الأبيض والمعكرونة. الطعام المقلي.
المشروبات الغازية. السكريات.
الأطعمة الثقيلة.
الأطعمة الغنية بالتوابل.
وفي هذا الإطار قالت خبيرة التغذية يارا رضوان في لقاء مع "سكاي نيوز عربية": تناول كميات كبيرة من الطعام عند الإفطار تعتبر أمرا خاطئا. يفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين.
نبدأ وجبة الإفطار بشرب الماء وتناول حبتين إلى ثلاث حبات تمر. طبق الشوربة يجب ألا يحتوي على الكريمة أو الزبدة.
السلطات يجب ألا تحتوي على الخبز المقلي، أو مكونات عالية بالدهون. بعد ذلك يمكن أخذ استراحة من 10 دقائق لنصف ساعة قبل الانتقال للنصف الثاني من الإفطار.
الأطباق الجانبية يجب ألا تكون مقلية أو تحتوي نسب دهون ونشويات مرتفعة. الخيارات الأفضل لوجبة السحور، خبز أسمر أو خبز الشوفان، ألبان وأجبان، البيض، المكسرات