رونالدو يفاجئ السعوديين بهذا التصريح عن الدوري المحلي

الخميس 23 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أشاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بالمستوى الذي وجده في دوري روشن السعودي، مؤكدًا أنه اندهش من قوته، وأنه قد يصبح أحد أقوى دوريات العالم في غضون السنوات المقبلة.

وقال رونالدو خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال أمام ليشتنشتاين: "لن أكذب وأقول إنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الدوري السعودي فاجأني، إنه تنافسي جدًا".

وتابع كلامه: "الفرق جيدة جداً، اللاعبون الأجانب يأتون بمميزات مختلفة، وإن صارت الأمور كما هو مخطط لها، ربما في غضون 6 أو 7 سنوات فسيكون رابع أو خامس أقوى دوري في العالم".

ويستعد رونالدو المتوج بـ5 كرات ذهبية، برفقة منتخب بلاده لمواجهتي ليشتنشتاين ولوكسمبورغ، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.